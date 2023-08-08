Потери России: ВСУ уничтожили 560 оккупантов, 29 единиц техники и 19 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, 29 единиц техники и 19 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка, ВСУ продолжают продвигаться в Запорожской области. На фронте за сутки произошло 37 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 250800 (+560),

— танков — 4254 (+10),

— боевых бронированных машин — 8278 (+8),

— артиллерийских систем — 4996 (+19),

— РСЗО — 709,

— средства ПВО — 468 (+1),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 312 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4158 (+4),

— крылатые ракеты — 1377,

— корабли/катера — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7460 (+9),

— специальная техника — 737 (+2).

По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас стоят перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.

За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.

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