Потери России: ВСУ уничтожили 560 оккупантов, 29 единиц техники и 19 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, 29 единиц техники и 19 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Сватово, Бахмута и Донецка, ВСУ продолжают продвигаться в Запорожской области. На фронте за сутки произошло 37 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 250800 (+560),
— танков — 4254 (+10),
— боевых бронированных машин — 8278 (+8),
— артиллерийских систем — 4996 (+19),
— РСЗО — 709,
— средства ПВО — 468 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 312 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4158 (+4),
— крылатые ракеты — 1377,
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7460 (+9),
— специальная техника — 737 (+2).
- По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас стоят перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.
- За прошедшую неделю россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали на востоке против ВСУ около 500 000 боеприпасов.
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