Втрати Росії: ЗСУ знищили 560 окупантів, 29 одиниць техніки та 19 артсистем за добу

Збройні Сили України знищили 560 російських окупантів, 29 одиниць техніки та 19 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Сватового, Бахмута та Донецька, ЗСУ продовжують просуватися у Запорізькій області. На фронті за добу сталося 37 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни становили:

— особового складу — 250800 (+560),

— танків — 4254 (+10),

— бойових броньованих машин — 8278 (+8),

— артилерійських систем — 4996 (+19),

— РСЗВ — 709,

— засобів ППО — 468 (+1),

— літаків — 315,

— вертольотів — 312 (+1),

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4158 (+4),

— крилатих ракет — 1377,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7460 (+9),

— спеціальної техніки — 737 (+2).

За даними Міноборони, на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Начальник ГУР Буданов заявив, що український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється.

За минулий тиждень росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли і використали на сході проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів.

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