Потери России: ВСУ уничтожили 580 оккупантов, сожгли три танка и 22 единицы техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 580 российских оккупантов, сожгли три танка и 22 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки продолжаются ожесточенные бои, а ВСУ отбили 48 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личного состава — 190040 (+580),



— танков — 3697 (+3),



— боевых бронированных машин — 7184 (+3),



— артиллерийских систем — 2908 (+3),



— РСЗО — 543,



— средства ПВО — 294,



— самолетов — 308,



— вертолетов — 294,



— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4),



— крылатые ракеты — 932 (+21),



— корабли/катера — 18,



— автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17),



— специальная техника — 355 (+2).

25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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