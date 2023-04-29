Потери России: ВСУ уничтожили 580 оккупантов, сожгли три танка и 22 единицы техники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 580 российских оккупантов, сожгли три танка и 22 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки продолжаются ожесточенные бои, а ВСУ отбили 48 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личного состава — 190040 (+580),
— танков — 3697 (+3),
— боевых бронированных машин — 7184 (+3),
— артиллерийских систем — 2908 (+3),
— РСЗО — 543,
— средства ПВО — 294,
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 (+4),
— крылатые ракеты — 932 (+21),
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17),
— специальная техника — 355 (+2).
- 25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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