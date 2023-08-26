Потери России: ВСУ уничтожили 640 оккупантов, 20 артсистем и более 60 единиц техники
26.08.2023, 08:07
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 640 российских оккупантов, 20 артиллерийских систем и 65 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что на фронте произошло более 40 боевых столкновений, захватчики наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара, Силы обороны продолжают атаковать в направлении Мелитополя.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 260 270 (+640),
— танков — 4390 (+12),
— боевых бронированных машин — 8539 (+18),
— артиллерийских систем — 5379 (+18),
— РСЗО — 726 (+2),
— средств ПВО — 497 (+2),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 316,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4367 (+11),
— крылатых ракет — 1411 (+2),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7823 (+33),
— специальной техники — 804 (+2).
- Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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