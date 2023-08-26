Втрати Росії: ЗСУ знищили 640 окупантів, 20 артсистем та понад 60 одиниць техніки

Збройні Сили України знищили 640 російських окупантів, 20 артилерійських систем та 65 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень, загарбники наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара, Сили оборони продовжують атакувати у напрямку Мелітополя.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 260 270 (+640),

– танків – 4390 (+12),

– бойових броньованих машин – 8539 (+18),

– артилерійських систем – 5379 (+18),

– РСЗВ – 726 (+2),

- засобів ППО – 497 (+2),

– літаків – 315,

– вертольотів – 316,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),

– крилатих ракет – 1411 (+2),

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33),

– спеціальної техніки – 804 (+2).

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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