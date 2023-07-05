Потери России: ВСУ уничтожили 670 россиян, сожгли 45 артсистем и 42 единицы техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 670 российских оккупантов, сожгли 45 артиллерийских систем и 42 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляют, что ВСУ наступают в направлении Бердянска, Мелитополя и в районе Бахмута. Россияне атакуют вблизи Сватово, Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на Донбассе произошло 40 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 231700 (+670),

— танков — 4062 (+3),

— боевых бронированных машин — 7917 (+9),

— артиллерийских систем — 4288 (+36),

— РСЗО — 656 (+9),

— средств ПВО — 395 (+1),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 309,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3614 (+12),

— крылатых ракет — 1264,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6865 (+22),

— специальной техники — 598 (+8).

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