Потери России: ВСУ уничтожили 670 россиян, сожгли 45 артсистем и 42 единицы техники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 670 российских оккупантов, сожгли 45 артиллерийских систем и 42 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляют, что ВСУ наступают в направлении Бердянска, Мелитополя и в районе Бахмута. Россияне атакуют вблизи Сватово, Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на Донбассе произошло 40 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 231700 (+670),
— танков — 4062 (+3),
— боевых бронированных машин — 7917 (+9),
— артиллерийских систем — 4288 (+36),
— РСЗО — 656 (+9),
— средств ПВО — 395 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 309,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3614 (+12),
— крылатых ракет — 1264,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6865 (+22),
— специальной техники — 598 (+8).
- Генштаб сообщал, что Силы обороны продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех.
- Также ВСУ на юге продвигаются в направлении Бердянска – было зафиксировано продвижение в глубину обороны россиян на 2 км. Враг ожесточенно сопротивляется.
- Военный аналитик полковник Черник сообщил, что контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию освобождения Херсона, без "молниеносности".
Смотрите также: Выстрел — поражение: HIMARS уничтожает российские "Гвоздику", "Град" и "Гиацинт" – видео
Комментарии