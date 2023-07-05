Втрати Росії: ЗСУ знищили 670 росіян, спалили 45 артсистем та 42 одиниці техніки за добу

Збройні Сили України знищили 670 російських окупантів, спалили 45 артилерійських систем та 42 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці військові заявляють, що ЗСУ наступають у напрямку Бердянська, Мелітополя та в районі Бахмута. Росіяни атакують поблизу Сватового, Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 231700 (+670),

— танків — 4062 (+3),

— бойових броньованих машин — 7917 (+9),

— артилерійських систем — 4288 (+36),

— РСЗВ — 656 (+9),

— засобів ППО — 395 (+1),

— літаків — 315,

— вертольотів — 309,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),

— крилатих ракет — 1264,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22),

— спеціальної техніки — 598 (+8).

Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.

Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".

Дивіться також: Постріл — ураження: HIMARS знищує російські "Гвоздику", "Град" та "Гіацинт" – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.