Потери России: ВСУ уничтожили 690 оккупантов и 22 единицы техники за минувшие сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 690 российских оккупантов и 22 единицы техники за минувшие сутки — потери России перевалили за 140 000 за время большой войны. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные сообщали, что ВСУ отбили атаки противника в районах Бахмута, Угледара, Марьинки, Авдеевки и Белогоровки.

Общие потери россиян с момента начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 140 460 человек (+690);

— танков — 3296 (+6);

— боевых бронированных машин — 6517 (+10);

— артиллерийских систем — 2306 (+3);

— РСЗО — 466;

— средств ПВО — 239 (+3);

— самолетов — 298;

— вертолетов — 287 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2012 (+1);

— крылатых ракет — 857;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6);

— специальной техники — 219.

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Дмитро Гриниченко

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