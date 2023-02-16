Потери России: ВСУ уничтожили 690 оккупантов и 22 единицы техники за минувшие сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 690 российских оккупантов и 22 единицы техники за минувшие сутки — потери России перевалили за 140 000 за время большой войны. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные сообщали, что ВСУ отбили атаки противника в районах Бахмута, Угледара, Марьинки, Авдеевки и Белогоровки.
Общие потери россиян с момента начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 140 460 человек (+690);
— танков — 3296 (+6);
— боевых бронированных машин — 6517 (+10);
— артиллерийских систем — 2306 (+3);
— РСЗО — 466;
— средств ПВО — 239 (+3);
— самолетов — 298;
— вертолетов — 287 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2012 (+1);
— крылатых ракет — 857;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6);
— специальной техники — 219.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
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