Потери России: ВСУ уничтожили 730 оккупантов, 11 единиц техники и сбили вертолет за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 730 российских оккупантов, 11 единиц техники и сбили вертолет РФ за минувшие сутки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные сообщали, что отбили атаки возле Бахмута, Угледара, Марьинки, Кременной, Купянска и Сватово.
Общие потери противника за время большой войны составили:
— личного состава — 135740 (+730),
— танков — 3258 (+3),
— боевых бронированных машин — 6471 (+3),
— артиллерийских систем — 2251 (+7),
— РСЗО — 463,
— средств ПВО — 233 (+1),
— самолетов — 295,
— вертолетов — 286 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1970 (+3),
— крылатых ракет — 796,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5126 (+5),
— специальной техники — 211.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
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