Потери России: ВСУ уничтожили 730 оккупантов, 11 единиц техники и сбили вертолет за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 730 российских оккупантов, 11 единиц техники и сбили вертолет РФ за минувшие сутки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные сообщали, что отбили атаки возле Бахмута, Угледара, Марьинки, Кременной, Купянска и Сватово.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 135740 (+730),

— танков — 3258 (+3),

— боевых бронированных машин — 6471 (+3),

— артиллерийских систем — 2251 (+7),

— РСЗО — 463,

— средств ПВО — 233 (+1),

— самолетов — 295,

— вертолетов — 286 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1970 (+3),

— крылатых ракет — 796,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5126 (+5),

— специальной техники — 211.

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Дмитро Гриниченко

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