Потери России: ВСУ уничтожили 770 оккупантов, сожгли 38 артсистем и 20 единиц техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 770 российских оккупантов, 38 единиц артиллерии и 20 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляют, что враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Общие потери россиян за время большой войны составили:

— личного состава — 231030 (+770),

— танков — 4059 (+2),

— боевых бронированных машин — 7908 (+9),

— артиллерийских систем — 4252 (+32),

— РСЗО — 647 (+6),

— средств ПВО — 394 (+3),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 309,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29),

— крылатых ракет — 1264,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9),

— специальной техники — 590.

ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, несколько дней назад было продвижение на 1,3 км.

В ВСУ сообщали об отсутствии новых крупных продвижений (более 1 км) – Силы обороны закрепляются и готовят плацдармы для новых наступательных действий. Кроме того, россияне пытаются помешать контрнаступлению и минируют "буквально каждую тропу и каждую посадку".

Контрнаступление. Генерал Тарнавский сообщил об успехах ВСУ и продвижении вперед.

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