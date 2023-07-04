Потери России: ВСУ уничтожили 770 оккупантов, сожгли 38 артсистем и 20 единиц техники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 770 российских оккупантов, 38 единиц артиллерии и 20 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляют, что враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло более 40 боевых столкновений.
Общие потери россиян за время большой войны составили:
— личного состава — 231030 (+770),
— танков — 4059 (+2),
— боевых бронированных машин — 7908 (+9),
— артиллерийских систем — 4252 (+32),
— РСЗО — 647 (+6),
— средств ПВО — 394 (+3),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 309,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29),
— крылатых ракет — 1264,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9),
— специальной техники — 590.
- ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, несколько дней назад было продвижение на 1,3 км.
- В ВСУ сообщали об отсутствии новых крупных продвижений (более 1 км) – Силы обороны закрепляются и готовят плацдармы для новых наступательных действий. Кроме того, россияне пытаются помешать контрнаступлению и минируют "буквально каждую тропу и каждую посадку".
- Контрнаступление. Генерал Тарнавский сообщил об успехах ВСУ и продвижении вперед.
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