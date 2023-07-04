Втрати Росії: ЗСУ знищили 770 окупантів, спалили 38 артсистем та 20 одиниць техніки

Збройні Сили України знищили 770 російських окупантів, 38 одиниць артилерії та 20 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляють, що ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, там тривають тяжкі бої, протягом доби сталося понад 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати росіян під час великої війни склали:

— особового складу — 231030 (+770),

— танків — 4059 (+2),

— бойових броньованих машин — 7908 (+9),

— артилерійських систем — 4252 (+32),

— РСЗВ — 647 (+6),

— засобів ППО — 394 (+3),

— літаків — 315,

— вертольотів — 309,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3602 (+29),

— крилатих ракет — 1264,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6843 (+9),

— спеціальної техніки — 590.

ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, кілька днів тому було просування на 1,3 км.

У ЗСУ повідомляли про відсутність нових великих просувань (понад 1 км) – Сили оборони закріплюються та готують плацдарми для нових наступальних дій. Крім того, росіяни намагаються завадити контрнаступу і мінують "буквально кожну стежку і кожну посадку".

Контрнаступ. Генерал Тарнавський повідомив про успіхи ЗСУ та просування вперед.

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