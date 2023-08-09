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Потери России: ВСУ уничтожили 820 оккупантов, сожгли десятки единиц техники и артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 07:57
Потери России: ВСУ уничтожили 820 оккупантов, сожгли десятки единиц техники и артиллерии - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 820 российских оккупантов, а также сожгли десятки единиц техники и артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, контратакуют на Времевском выступе. За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 251 620 человек (+820);
— танков — 4262 (+8);,
— боевых бронированных машин — 8290 (+12);
— артиллерийских систем — 5013 (+17);
— РСЗО — 711 (+2);
— средств ПВО — 469 (+1);
— самолетов — 315;
— вертолетов — 312;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4175 (+17);
— крылатых ракет — 1377;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7479 (+19);
— специальной техники — 742 (+5).
  • 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
  • Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
  • Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

Читайте мнение: Буданов: Наступление идет тяжело из-за обороны РФ, самое главное, что не останавливается

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассзапорожская областьнаступлениепотеригенштаб
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