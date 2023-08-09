Втрати Росії: ЗСУ знищили 820 окупантів, спалили десятки одиниць техніки та артилерії

Збройні Сили України знищили 820 російських окупантів, а також спалили десятки одиниць техніки та артилерії минулої доби. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, контратакують на Времівському виступі. За добу на фронті сталося понад 30 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 251 620 осіб (+820);

— танків — 4262 (+8);

— бойових броньованих машин — 8290 (+12);

— артилерійських систем — 5013 (+17);

— РСЗВ — 711 (+2);

— засобів ППО — 469 (+1);

— літаків — 315;

— вертольотів — 312;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4175 (+17);

— крилатих ракет — 1377;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7479 (+19);

— спеціальної техніки — 742 (+5).

4 серпня у Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.

Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.

Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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