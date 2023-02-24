Потери России: ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов, 13 танков и 14 единиц артиллерии
Вооруженные Силы Украины уничтожили 970 российских оккупантов, 13 танков и 14 единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что захватчики наступают в районе Бахмута, Лимана, Авдеевки и Купянска, а ВСУ отбили около 100 атак за сутки.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 146820 (+970),
— танков — 3363 (+13),
— боевых бронированных машин — 6600 (+7),
— артиллерийских систем — 2363 (+11),
— РСЗО — 474 (+3),
— средств ПВО — 247 (+3),
— самолетов — 299,
— вертолетов — 287,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2033 (+4),
— крылатых ракет — 873,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9),
— специальной техники — 229 (+1).
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский.
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