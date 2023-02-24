Потери России: ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов, 13 танков и 14 единиц артиллерии

Вооруженные Силы Украины уничтожили 970 российских оккупантов, 13 танков и 14 единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что захватчики наступают в районе Бахмута, Лимана, Авдеевки и Купянска, а ВСУ отбили около 100 атак за сутки.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 146820 (+970),

— танков — 3363 (+13),

— боевых бронированных машин — 6600 (+7),

— артиллерийских систем — 2363 (+11),

— РСЗО — 474 (+3),

— средств ПВО — 247 (+3),

— самолетов — 299,

— вертолетов — 287,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2033 (+4),

— крылатых ракет — 873,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9),

— специальной техники — 229 (+1).

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Дмитро Гриниченко

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