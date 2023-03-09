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Потери России: ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов, пять танков, 13 ББМ и две артсистемы

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 08:24
Потери России: ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов, пять танков, 13 ББМ и две артсистемы - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 590 российских оккупантов, пять танков, 13 боевых бронированных машин и две артиллерийские системы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения составили:

– личного состава – 156 120 (+590),

– танков – 3441 (+5),

– боевых бронированных машин – 6736 (+13),

– артиллерийских систем – 2465 (+2),

– РСЗО – 488,

– средств ПВО – 254 (+1),

– самолетов – 303,

– вертолетов – 289,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),

– крылатых ракет – 873,

– кораблей/катеров – 18,

– автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1),

– специальной техники – 237 (+1).

  • Также в Генштабе сообщили, что оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера и юга, штурмуют Марьинку и Угледар, за сутки Вооруженные Силы Украины отбили более 110 атак на Донбассе.

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Вадим Ребрина
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