Потери России: ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов, пять танков, 13 ББМ и две артсистемы
09.03.2023, 08:24
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ
Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 590 российских оккупантов, пять танков, 13 боевых бронированных машин и две артиллерийские системы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения составили:
– личного состава – 156 120 (+590),
– танков – 3441 (+5),
– боевых бронированных машин – 6736 (+13),
– артиллерийских систем – 2465 (+2),
– РСЗО – 488,
– средств ПВО – 254 (+1),
– самолетов – 303,
– вертолетов – 289,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),
– крылатых ракет – 873,
– кораблей/катеров – 18,
– автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1),
– специальной техники – 237 (+1).
- Также в Генштабе сообщили, что оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера и юга, штурмуют Марьинку и Угледар, за сутки Вооруженные Силы Украины отбили более 110 атак на Донбассе.
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