ГШ: РФ хочет окружить Бахмут, штурмует Угледар и Марьинку, отбито более 110 атак — карта
Российские оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера и юга, штурмуют Марьинку и Угледар, за сутки Вооруженные Силы Украины отбили более 110 атак на Донбассе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что в направлении Купянска и Лимана россияне безуспешно наступали в районах Гряниковки, Спорного и Белогоровки.
Противник не прекращает штурмы в районе Бахмута, украинские воины отбили атаки в районах Орехово-Василевки и Дубово-Василевки (на севере от города), самого Бахмута, а также Ивановского и Александро-Шультино (на юг от Бахмута).
Также захватчики были отбиты в районах Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Новомихайловки, Марьинки и Угледара.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, а также поразила зенитно-ракетный комплекс. Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава и командный пункт одного из подразделений армии РФ.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
- Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ.
- Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
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