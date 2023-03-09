ГШ: РФ хочет окружить Бахмут, штурмует Угледар и Марьинку, отбито более 110 атак — карта

Российские оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера и юга, штурмуют Марьинку и Угледар, за сутки Вооруженные Силы Украины отбили более 110 атак на Донбассе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Купянска и Лимана россияне безуспешно наступали в районах Гряниковки, Спорного и Белогоровки.

Противник не прекращает штурмы в районе Бахмута, украинские воины отбили атаки в районах Орехово-Василевки и Дубово-Василевки (на севере от города), самого Бахмута, а также Ивановского и Александро-Шультино (на юг от Бахмута).

Также захватчики были отбиты в районах Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Новомихайловки, Марьинки и Угледара.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, а также поразила зенитно-ракетный комплекс. Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава и командный пункт одного из подразделений армии РФ.

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Дмитро Гриниченко

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