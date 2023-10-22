Потери России: ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов, 51 единицу техники и 15 артстволов
22.10.2023, 08:19
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 1000 российских оккупантов, 51 единицу техники и 15 артиллерийских стволов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Приютного, за день на фронте произошло более 80 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 293 830 (+980),
— танков — 5081 (+18),
— боевых бронированных машин — 9631 (+19),
— артиллерийских систем — 7032 (+15),
— РСЗО — 825 (+3),
— средств ПВО — 549 (+1),
— самолетов — 320,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5339 (+9),
— крылатых ракет — 1535,
— кораблей/катеров — 20,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9404 (+13),
— специальной техники — 991 (+1).
- 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
- Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой.
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