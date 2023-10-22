Втрати Росії: ЗСУ знищили майже 1000 окупантів, 51 одиницю техніки та 15 артстволів

Збройні Сили України знищили майже 1000 російських окупантів, 51 одиницю техніки та 15 артилерійських стволів за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Приютного, за день на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 293 830 (+980),



– танків – 5081 (+18),



– бойових броньованих машин – 9631 (+19),

– артилерійських систем – 7032 (+15),

– РСЗВ – 825 (+3),

- засобів ППО – 549 (+1),

– літаків – 320,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),

– крилатих ракет – 1535,

– кораблів / катерів – 20,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13),

– спеціальної техніки – 991 (+1).

19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.

Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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