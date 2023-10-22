Втрати Росії: ЗСУ знищили майже 1000 окупантів, 51 одиницю техніки та 15 артстволів
22.10.2023, 08:19
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України знищили майже 1000 російських окупантів, 51 одиницю техніки та 15 артилерійських стволів за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Приютного, за день на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 293 830 (+980),
– танків – 5081 (+18),
– бойових броньованих машин – 9631 (+19),
– артилерійських систем – 7032 (+15),
– РСЗВ – 825 (+3),
- засобів ППО – 549 (+1),
– літаків – 320,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
– крилатих ракет – 1535,
– кораблів / катерів – 20,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13),
– спеціальної техніки – 991 (+1).
- 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
- Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
- Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.
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