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Потери ВСУ скрывают из соображений военной науки. После войны их раскроют — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 15:09
Потери ВСУ скрывают из соображений военной науки. После войны их раскроют — Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: пресс-служба ОП)

Потери Вооруженных Сил Украины засекречены из соображений военной науки, однако они будут раскрыты после окончания войны против России. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

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По ее словам, украинцев волнует количество потерь в армии и почему данная информация засекречена.

Она отметила, что в военной науке тактика поведения войск в том числе зависит и от соотношения потерь у противника — есть определенный процент потерь, после которого каждая армия начинает менять свою тактику. 

"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно. Родственники получают выплаты, мы хороним погибших, это невозможно будет скрыть", — сказала Маляр.

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Дмитро Гриниченко
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война минобороны потери всу Анна Маляр
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