Потери: ВСУ уничтожили 500 россиян, сожгли 35 единиц техники и 16 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 500 российских оккупантов, сожгли 35 единиц техники и 16 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что в Бахмуте и вокруг города продолжаются бои, россияне штурмуют районы Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отбили 52 атаки на Донбассе за сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 179320 (+500),

— танков — 3644 (+7),

— боевых бронированных машин — 7038 (+10),

— артиллерийских систем — 2765 (+15),

— РСЗО — 535 (+1),

— средств ПВО — 282,

— самолетов — 307,

— вертолетов — 293 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2332 (+9),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5620 (+13),

— специальной техники — 316 (+5).

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

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Дмитро Гриниченко

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