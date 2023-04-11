Потери: ВСУ уничтожили 500 россиян, сожгли 35 единиц техники и 16 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 500 российских оккупантов, сожгли 35 единиц техники и 16 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что в Бахмуте и вокруг города продолжаются бои, россияне штурмуют районы Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отбили 52 атаки на Донбассе за сутки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 179320 (+500),
— танков — 3644 (+7),
— боевых бронированных машин — 7038 (+10),
— артиллерийских систем — 2765 (+15),
— РСЗО — 535 (+1),
— средств ПВО — 282,
— самолетов — 307,
— вертолетов — 293 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2332 (+9),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5620 (+13),
— специальной техники — 316 (+5).
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
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