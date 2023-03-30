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Потери: ВСУ уничтожили 560 россиян, 23 единицы техники и 12 артиллерийских систем за сутки

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 08:13
Потери: ВСУ уничтожили 560 россиян, 23 единицы техники и 12 артиллерийских систем за сутки - Фото
Танк ВСУ (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, 23 единицы техники и 12 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что Силы обороны отбили более 60 атак россиян в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Только Бахмут враг пытался безуспешно штурмовать 28 раз.

Общие потери оккупантов за время большой войны составили: 

— личного состава — 172900 (+560),

— танков — 3610 (+1),

— боевых бронированных машин — 6974 (+8),

— артиллерийских систем — 2671 (+12),

— РСЗО — 526,

— средств ПВО — 278 (+1),

— самолетов — 306,

— вертолетов — 291,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239,

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11),

— специальной техники — 291 (+3).

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

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Дмитро Гриниченко
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