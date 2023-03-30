Потери: ВСУ уничтожили 560 россиян, 23 единицы техники и 12 артиллерийских систем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 560 российских оккупантов, 23 единицы техники и 12 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что Силы обороны отбили более 60 атак россиян в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Только Бахмут враг пытался безуспешно штурмовать 28 раз.
Общие потери оккупантов за время большой войны составили:
— личного состава — 172900 (+560),
— танков — 3610 (+1),
— боевых бронированных машин — 6974 (+8),
— артиллерийских систем — 2671 (+12),
— РСЗО — 526,
— средств ПВО — 278 (+1),
— самолетов — 306,
— вертолетов — 291,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239,
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11),
— специальной техники — 291 (+3).
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- 24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
- "Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.
- ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле.
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