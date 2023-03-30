Генштаб: В Бахмуте отбито 28 штурмов, РФ атакует Белогоровку, Авдеевку и Марьинку — карта

Вооруженные Силы Украины отбили 28 штурмов россиян в Бахмуте за минувшие сутки, враг также атакует Белогоровку, Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что Силы обороны отбили более 60 атак оккупантов в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. За сутки враг безуспешно наступал в районах Стельмаховки и Выемки.

Россияне продолжают штурмовать Бахмут, украинские воины отбили 28 атак, за сутки также противник атаковал в районе Орехово-Васильевки, но успеха не имел.

Кроме этого, захватчики провалили атаки в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага, ракетчики и артиллеристы поразили три района скопления пехоты, вооружения и техники, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада с горючим.

Дмитро Гриниченко

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