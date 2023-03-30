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Генштаб: В Бахмуте отбито 28 штурмов, РФ атакует Белогоровку, Авдеевку и Марьинку — карта

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 06:39
Генштаб: В Бахмуте отбито 28 штурмов, РФ атакует Белогоровку, Авдеевку и Марьинку — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины отбили 28 штурмов россиян в Бахмуте за минувшие сутки, враг также атакует Белогоровку, Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что Силы обороны отбили более 60 атак оккупантов в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. За сутки враг безуспешно наступал в районах Стельмаховки и Выемки.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Россияне продолжают штурмовать Бахмут, украинские воины отбили 28 атак, за сутки также противник атаковал в районе Орехово-Васильевки, но успеха не имел. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Кроме этого, захватчики провалили атаки в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.
Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага, ракетчики и артиллеристы поразили три района скопления пехоты, вооружения и техники, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада с горючим. 

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Дмитро Гриниченко
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