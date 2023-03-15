Потураев: О нарушениях в Лавре все знали годами. Просто не было политической воли
Основанием для расторжения договора с УПЦ МП о безвозмездном пользовании зданиями и территории Киево-Печерской лавры стали многочисленные нарушения, в том числе 36 незаконных новостроек. Об этом говорится в статье LIGA.net "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат.
Государственная аудиторская служба обнаружила, что все новостройки являются коммерческими и хозяйственными помещениями (т.е. не имеют прямого отношения к монашеской жизни/быту).
"Любой гид в экскурсиях по лавре мог без проблем показать, что перестроили, а что уничтожили", — говорит LIGA.net Никита Потураев, председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики (Слуга народа) и член межведомственной рабочей группы, созданной во исполнение решения СНБО в декабре 2022 года и установившей нарушения.
По словам нардепа, "годами все знали, что УПЦ совершает там абсолютно незаконные действия, но ничего не делалось, потому что еще не было политической воли и желания идти на конфликт".
В первую очередь Потураев подразумевает времена президентства Виктора Ющенко, когда "не было желания идти на эскалацию". Во времена беглеца Виктора Януковича все украинские святыни хотели передать УПЦ МП. А во времена Петра Порошенко тоже "не было приложено значительных усилий, чтобы навести в этом порядок".
"И должен признать, что в первые годы после нашего прихода к власти то же было, – признается Потураев. – Среди аргументов было, что не следует государству вмешиваться, это вызовет международную обеспокоенность".
- Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.
- УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.
- Ткаченко предупредил, чтобы УПЦ МП не пыталась забрать из Киево-Печерской лавры музейные экспонаты, в том числе мощи святых, поскольку за это их ждет уголовная ответственность.
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