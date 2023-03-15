Основанием для расторжения договора с УПЦ МП о безвозмездном пользовании зданиями и территории Киево-Печерской лавры стали многочисленные нарушения, в том числе 36 незаконных новостроек. Об этом говорится в статье LIGA.net "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат.

Государственная аудиторская служба обнаружила, что все новостройки являются коммерческими и хозяйственными помещениями (т.е. не имеют прямого отношения к монашеской жизни/быту).

СПРАВКА. 19 июля 2013 года правительство беглеца 19 июля 2013 года правительство беглеца Николая Азарова передало УПЦ МП "комплекс зданий и сооружений" лавры. Речь идет о 79 объектах, расположенных в Нижней лавре, в том числе: Крестовоздвиженская и Аннозачатьевская церкви, знаменитые лаврские пещеры, семинария, духовная академия, синодальные отделы и официальная резиденция предстоятеля церкви митрополита Онуфрия

"Любой гид в экскурсиях по лавре мог без проблем показать, что перестроили, а что уничтожили", — говорит LIGA.net Никита Потураев, председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики (Слуга народа) и член межведомственной рабочей группы, созданной во исполнение решения СНБО в декабре 2022 года и установившей нарушения.

По словам нардепа, "годами все знали, что УПЦ совершает там абсолютно незаконные действия, но ничего не делалось, потому что еще не было политической воли и желания идти на конфликт".

В первую очередь Потураев подразумевает времена президентства Виктора Ющенко, когда "не было желания идти на эскалацию". Во времена беглеца Виктора Януковича все украинские святыни хотели передать УПЦ МП. А во времена Петра Порошенко тоже "не было приложено значительных усилий, чтобы навести в этом порядок".

"И должен признать, что в первые годы после нашего прихода к власти то же было, – признается Потураев. – Среди аргументов было, что не следует государству вмешиваться, это вызовет международную обеспокоенность".

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Ткаченко предупредил, чтобы УПЦ МП не пыталась забрать из Киево-Печерской лавры музейные экспонаты, в том числе мощи святых, поскольку за это их ждет уголовная ответственность.

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Юрій Смірнов

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