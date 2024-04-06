Повестка журналисту. Начальник СБУ и глава комитета по свободе слова обсудили ситуацию

Руководитель спецслужбы "четко дал понять", что эта ситуация не останется без внимания, заявил Ярослав Юрчишин

Василий Малюк и Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook политика)

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком: в частности, обсудили ситуацию с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю агентства Слідство.Інфо после материала об одном из должностных лиц спецслужбы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Акцентировал на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников. Глава четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", – написал Юрчишин.

В комментарии он уточнил, что последнее предложение касается именно ситуации с повесткой для журналиста Слідства.Інфо. В то же время он отметил, что спецслужба должна сама сказать об этой ситуации.

Также Юрчишин с Малюком обсудили сотрудничество по борьбе с российской дезинформацией, помощь порабощенным Россией народам и взаимодействие с социальными сетями для усиления украинской информационной безопасности.

Сегодня украинское агентство журналистских расследований Слідство.Інфо заявило, что представители военкомата пытались вручить повестку их сотруднику Евгению Шульгату по указанию работника СБУ.

Спецслужба пока не комментировала это заявление на своих ресурсах.

Читайте также: Проблемные Telegram-каналы. СБУ: Мониторим интернет и делимся данными с властью – документ

Ранее Шульгат выяснил, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиумкласса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн.

В то же время, рыночная цена такого жилья — более 20 млн грн, утверждает Шульгат, а Слідство.Інфо говорит, что официального заработка на эту квартиру Витюку не хватило бы.

В то же время, его жена Юлия начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на эту должность. В СБУ заверили, что ее заработка хватает на приобретенную недвижимость.

Читайте также: Слежка за Bihus.Info. Зеленский: Малюк сказал, что расформирует отдел СБУ