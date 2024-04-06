Повістка журналісту. Начальник СБУ та голова комітету зі свободи слова обговорили ситуацію

Очільник спецслужби "чітко дав зрозуміти", що ця ситуація не залишиться без уваги, заявив Ярослав Юрчишин

Василь Малюк і Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook політика)

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зустрівся з очільником Служби безпеки України Василем Малюком: зокрема, обговорили ситуацію зі спробою вручити повістку журналісту-розслідувачу агенції Слідство.Інфо після матеріалу про одного з посадовців спецслужби.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників. Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги", – написав Юрчишин.

У коментарі він уточнив, що останнє речення стосується саме ситуації з повісткою для журналіста Слідства.Інфо. Водночас він зазначив, що спецслужба має сама сказати про цю ситуацію.

Також Юрчишин з Малюком обговорили співпрацю у боротьбі з російською дезінформацією, допомогу поневоленим Росією народам і взаємодію з соціальними мережами для посилення української інформаційної безпеки

Сьогодні українська агенція журналістських розслідувань Слідство.Інфо заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому співробітнику Євгенію Шульгату за вказівкою працівника СБУ.

Спецслужба наразі не коментувала цю заяву на своїх ресурсах.

Читайте також: Проблемні Telegram-канали. СБУ: Моніторимо інтернет та ділимось даними з владою – документ

Раніше Шульгат зʼясував, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.

Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує Шульгат, а Слідство.Інфо каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б.

Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Читайте також: Стеження за Bihus.Info. Зеленський: Малюк сказав, що розформує відділ СБУ