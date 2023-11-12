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"Повреждения еще верифицируются". Корабль "Аскольд" пока не засчитали в потери России

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 08:42
Фото: соцсети

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины до сих пор не засчитал малый ракетный корабль "Аскольд" в потери России, хотя он был подбит ракетами еще 4 ноября. Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире единого телемарафона утром в воскресенье.

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"Его даже не засчитали в уничтоженные в статистике. Как я понимаю, это из-за того, что характер повреждений еще верифицируется. Мы все видели три попадания в этот корабль. Скорее всего, там серьезные повреждения, учитывая район, куда они попали, – это шахты, являющиеся фактически единственным его вооружением, потому что остальное вооружение носит оборонный характер", — сказал Плетенчук.

У России есть еще два корабля такой же серии, что и "Аскольд", – это "Амур" и "Циклон".

Второй из них сейчас находится недалеко от Севастополя и применяется для противовоздушной обороны.

После "Аскольда" украинские военные потопили два десантных катера ЧФ оккупантов в Крыму, они уже есть в статистике потерь России.

Смотрите также: Севастополь. Появился момент прилета по штабу Черноморского флота РФ

Андрей Водяный
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войначерноморский флотдмитрий плетенчук

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