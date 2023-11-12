"Пошкодження ще верифікуються". Корабель "Аскольд" поки що не зарахували у втрати Росії

Генеральний штаб Збройних Сил України досі не зарахував малий ракетний корабель "Аскольд" у втрати Росії, хоча він був підбитий ракетами ще 4 листопада. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі єдиного телемарафону вранці в неділю.

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"Його навіть не зарахували у знищені в статистиці. Як я розумію, це через те, що характер пошкоджень ще верифікується. Ми всі бачили три влучання в цей корабель. Найімовірніше, там серйозні пошкодження, з огляду на район, куди вони влучили, – це шахти, які є фактично єдиним його озброєнням, бо решта озброєння має оборонний характер", – сказав Плетенчук.

У Росії є ще два кораблі такої самої серії, що й "Аскольд", – це "Амур" і "Циклон".

Другий з них зараз знаходиться недалеко від Севастополя і застосовується для протиповітряної оборони.

Після "Аскольда" українські військові потопили два десантні катери ЧФ окупантів у Криму, вони уже є в статистиці втрат Росії.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там було уражено один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада з'явилося ще одне супутникове фото корабля у тимчасово окупованій Керчі, у який влучила українська ракета.

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