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"Пошкодження ще верифікуються". Корабель "Аскольд" поки що не зарахували у втрати Росії

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 08:42
Фото: соцмережі

Генеральний штаб Збройних Сил України досі не зарахував малий ракетний корабель "Аскольд" у втрати Росії, хоча він був підбитий ракетами ще 4 листопада. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі єдиного телемарафону вранці в неділю.

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"Його навіть не зарахували у знищені в статистиці. Як я розумію, це через те, що характер пошкоджень ще верифікується. Ми всі бачили три влучання в цей корабель. Найімовірніше, там серйозні пошкодження, з огляду на район, куди вони влучили, – це шахти, які є фактично єдиним його озброєнням, бо решта озброєння має оборонний характер", – сказав Плетенчук.

У Росії є ще два кораблі такої самої серії, що й "Аскольд", – це "Амур" і "Циклон".

Другий з них зараз знаходиться недалеко від Севастополя і застосовується для протиповітряної оборони.

Після "Аскольда" українські військові потопили два десантні катери ЧФ окупантів у Криму, вони уже є в статистиці втрат Росії.

Дивіться також: Севастополь. З'явився момент прильоту по штабу Чорноморського флоту РФ – відео, фото

Андрій Водяний
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війначорноморський флотдмитро плетенчук
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