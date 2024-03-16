Повстанцы РФ взяли в плен более 20 российских военных – зовут на встречу губернатора

Российский добровольческий корпус (Фото: EPA)

Российский добровольческий корпус (РДК), участвующий в рейде на Белгородскую и Курскую области РФ, опроверг заявления Министерства обороны России об отражении рейда и отчитывается о взятии в плен 25 российских военных.

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В РДК подчеркнули, что все заявления МО РФ об уничтожении корпуса в полном составе – очередная ложь.

"Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается и вот подтверждение – новая партия пленных из числа ВС РФ. И в очередной раз мы приглашаем губернатора (Белгородской области, – ред.) Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных", – говорится в видео.

На нем командир РДК Денис Никитин (позывной White Rex) разговаривает со старшим лейтенантом российской армии Алексеем Волковым. Он рассказал об обстоятельствах своего пленения, а также опровергает заявления Минобороны РФ о разгроме сил российских добровольцев во время рейда в Белгородскую и Курскую области.

Также в видео показаны 25 российских пленных, а в конце обращения Никитин отметил, что бойцы РДК продолжают "выковывать свои задачи на территории Белгородской и Курской областей".

15 марта русские повстанцы из Легиона Свобода России (ЛСР) и РДК объявили о гуманитарном коридоре для жителей Курской и Белгородской областей, после чего обещают продолжить наносить удары по путинским войскам на территории двух регионов.

12 марта Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории РФ. В ЛСР заявили, что взяли под контроль поселок Теткино в Курской области. Впоследствии там сообщили, что продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

14 марта в ГУР сообщили, что российские силовики блокируют эвакуацию жителей Белгородской и Курской областей, используя людей как "живой щит".

15 марта ЛСР и РДК анонсировали массированный удар по военным объектам в Белгороде. В то же время в сети появилось видео момента прилета у "избирательного участка" в городе.

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