Повстанці РФ взяли у полон понад 20 російських військових – кличуть на зустріч губернатора

Російський добровольчий корпус (Фото: EPA)

Російський добровольчий корпус (РДК), який бере участь у рейді на Бєлгородську та Курську області РФ, спростував заяви Міністерства оборони Росії про відбиття рейду та звітує про взяття у полон 25 російських військових.

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У РДК наголосили, що всі заяви МО РФ про знищення корпусу в повному складі – чергова брехня.

"Обмежена військова операція в Бєлгородській та Курській областях триває і ось підтвердження — нова партія полонених з-поміж ЗС РФ. І вкотре ми запрошуємо губернатора (Бєлгородської області. – Ред.) Гладкова на зустріч, щоб передати йому полонених", – йдеться у відео.

На ньому командир РДК Денис Нікітін (позивний White Rex) розмовляє зі старшим лейтенантом російської армії Олексієм Волковим. Він розповів про обставини свого полонення, а також спростовує заяви Міноборони РФ про розгром сил російських добровольців під час рейду у Бєлгородську та Курську області.

Також у відео показані 25 російських полонених, а наприкінці звернення Нікітін зазначив, що бійці РДК продовжують "виковувати свої завдання на території Бєлгородської та Курської областей".

15 березня російські повстанці із Легіону Свобода Росії (ЛСР) та РДК оголосили про гуманітарний коридор для жителів Курської та Бєлгородської областей, після чого обіцяють продовжити завдавати ударів по путінських військах на території двох регіонів.

12 березня Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території РФ. У ЛСР заявили, що взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області. Згодом там повідомили, що тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

14 березня в ГУР повідомили, що російські силовики блокують евакуацію жителів Бєлгородської та Курської областей, використовуючи людей як "живий щит".

15 березня ЛСР і РДК анонсували масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді. Водночас у мережі з'явилось відео моменту прильоту поблизу "виборчої дільниці" у місті.

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