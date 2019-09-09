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Появились данные, что и когда Рада рассмотрит в ближайшие дни

Появились данные, что и когда Рада рассмотрит в ближайшие дни - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 12:15

Антикоррупционные инициативы, импичмент, правки регламента Рады и час вопросов к правительству: в Слуге народа рассказали о сроках

Парламентские комитеты к текущей пленарной неделе подготовили к рассмотрению в зале уже 36 проектов. С 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в том числе проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом на согласительном совете заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

Нардеп отметил, что 12 сентября состоится рассмотрение в зале законопроекта о процедуре отстранения президента: "Это тот самый законопроект об импичменте".

С 17 сентября Верховная Рада начнет рассматривать антикоррупционные инициативы.

Со следующей недели готовятся изменения в регламент парламента, которые позволят, по словам Корниенко, упростить и "распутать" регламентные процедуры для более эффективной и слаженной работы.

Традиционный час вопросов к правительству 13 и 20 сентября не состоится: новый Кабмин работает над программой своей деятельности и готовит проект госбюджета. "Допросят" министров в Раде 11 октября.

  • На днях стали известны официальные спонсоры Слуги народа.
  • Тем временем "слуги народа" научились скрывать переписки от объективов фотожурналистов: смотрите, как.

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верховная рада Александр Корниенко
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