Появились фото одного из трех Су-34, который ВСУ уничтожили в Херсонской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: EPA)

В сети появилось фото с обломками одного из трех истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые Силы обороны сбили в Херсонской области 22 декабря. Соответствующий снимок опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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На фото можно заметить горящие обломки сбитого Су-34.

Ранее командующий и спикер Воздушных сил Николай Олещук и Юрий Игнат намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Уничтоженный Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

СПРАВКА Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.



По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

22 декабря Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

Игнат о трех cбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику.

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