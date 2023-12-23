З'явилися фото одного з трьох бомбардувальників Су-34, які ЗСУ знищили на Херсонщині

У мережі з'явилося фото з уламками одного із трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34, які Сили оборони збили на Херсонщині 22 грудня. Відповідну фотографію опублікували пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

На фото можна побачити палаючі уламки збитого Су-34.

Раніше командувач та спікер Повітряних сил Микола Олещук та Юрій Ігнат натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

ДОВІДКА

Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.