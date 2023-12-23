З'явилися фото одного з трьох бомбардувальників Су-34, які ЗСУ знищили на Херсонщині
У мережі з'явилося фото з уламками одного із трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34, які Сили оборони збили на Херсонщині 22 грудня. Відповідну фотографію опублікували пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
На фото можна побачити палаючі уламки збитого Су-34.
Раніше командувач та спікер Повітряних сил Микола Олещук та Юрій Ігнат натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.
ДОВІДКАСу-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.
- 22 грудня Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
- Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного із збитих російських літаків.
- Ігнат про трьох збитих Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.
Читайте також: Зеленський підтвердив, що троє російських Су-34 збили в Херсонській області