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Правительство Германии: Выборы в Украине важны, но это не главное. На первом месте война

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 15:14
Правительство Германии: Выборы в Украине важны, но это не главное. На первом месте война - Фото
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: пресс-служба правительства ФРГ)

В правительстве Германии заявили, что проведение выборов в Украине важно, однако приоритетом остается война против российских оккупантов. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффан Гебештрайт, цитирует его Укринформ.

По его словам, Берлин считает правильными демократические ценности и выборы, однако стоит принимать во внимание военную ситуацию в Украине. 
Он отметил, что союзники не давят на Киев в вопросе возможного проведения голосования во время активных боевых действий. 

"Украина уже более 18 месяцев находится в войне как следствие российского агрессивного нападения, она вынуждена защищаться, защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Это сейчас самый главный вопрос", — сказал Гебештрайт.

  • Ранее американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится.
  • 27 августа президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в 2024 году возможно при условии их западного финансирования и присутствия иностранных наблюдателей в окопах. Кроме того Верховная Рада должна быстро внести изменения в законодательство, которое запрещает проведение выборов в период военного положения.
  • После слов Зеленского Грэм призвал союзников помочь Украине провести выборы. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнавыборыГерманияШтеффан Гебештрайт
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