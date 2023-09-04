Правительство Германии: Выборы в Украине важны, но это не главное. На первом месте война

В правительстве Германии заявили, что проведение выборов в Украине важно, однако приоритетом остается война против российских оккупантов. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффан Гебештрайт, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Берлин считает правильными демократические ценности и выборы, однако стоит принимать во внимание военную ситуацию в Украине.

Он отметил, что союзники не давят на Киев в вопросе возможного проведения голосования во время активных боевых действий.

"Украина уже более 18 месяцев находится в войне как следствие российского агрессивного нападения, она вынуждена защищаться, защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Это сейчас самый главный вопрос", — сказал Гебештрайт.

Ранее американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится.

27 августа президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в 2024 году возможно при условии их западного финансирования и присутствия иностранных наблюдателей в окопах. Кроме того Верховная Рада должна быстро внести изменения в законодательство, которое запрещает проведение выборов в период военного положения.

После слов Зеленского Грэм призвал союзников помочь Украине провести выборы.

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