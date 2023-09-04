Уряд Німеччини: Вибори в Україні є важливими, але це не головне. На першому місці війна
В уряді Німеччини заявили, що проведення виборів в Україні є важливим, проте пріоритетом залишається війна проти російських окупантів. Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффан Гебештрайт, цитує його Укрінформ.
За його словами, Берлін вважає за правильні демократичні цінності та вибори, проте варто брати до уваги військову ситуацію в Україні.
Він зазначив, що союзники не тиснуть на Київ щодо можливого проведення голосування під час активних бойових дій.
"Україна вже понад 18 місяців перебуває у війні як наслідок російського агресивного нападу, вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність та суверенітет. Це зараз найголовніше питання", — сказав Гебештрайт.
- Раніше американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться.
- 27 серпня президент Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні у 2024 році можливе за умови західного їх фінансування та присутності іноземних спостерігачів в окопах. Крім того, Верховна Рада має швидко внести зміни до законодавства, яке забороняє проведення виборів у період воєнного стану.
- Після слів Зеленського Грем закликав союзників допомогти Україні провести вибори.
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