Уряд Німеччини: Вибори в Україні є важливими, але це не головне. На першому місці війна

В уряді Німеччини заявили, що проведення виборів в Україні є важливим, проте пріоритетом залишається війна проти російських окупантів. Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффан Гебештрайт, цитує його Укрінформ.

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За його словами, Берлін вважає за правильні демократичні цінності та вибори, проте варто брати до уваги військову ситуацію в Україні.

Він зазначив, що союзники не тиснуть на Київ щодо можливого проведення голосування під час активних бойових дій.

"Україна вже понад 18 місяців перебуває у війні як наслідок російського агресивного нападу, вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність та суверенітет. Це зараз найголовніше питання", — сказав Гебештрайт.

Раніше американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться.

27 серпня президент Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні у 2024 році можливе за умови західного їх фінансування та присутності іноземних спостерігачів в окопах. Крім того, Верховна Рада має швидко внести зміни до законодавства, яке забороняє проведення виборів у період воєнного стану.

Після слів Зеленського Грем закликав союзників допомогти Україні провести вибори.

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