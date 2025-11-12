Правительство срочно отстранило вице-президента Энергоатома и ряд работников – Свириденко
Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления НАЭК Энергоатом Якоба Хартмута. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Решение было принято на основании материалов, полученных от Национального антикоррупционного бюро.
Кроме этого, временно исполняющему обязанности председателя правления Кабмин поручил отстранить главного консультанта президента Энергоатома Дмитрия Басова – ему уже сообщили о подозрении. Также отстранен еще ряд сотрудников, причастность которых к совершению преступлений сейчас проверяют правоохранители. А именно:
→ директора по финансам и бюджетированию;
→ директора по правовому обеспечению;
→ руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
"Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать расследованию в отношении этих лиц", – отметила Свириденко.
- 10 ноября НАБУ провело 70 обысков, в частности у совладельца ООО "Квартал 95" Тимура Миндича, к которым были привлечены все детективы бюро, по делу о коррупции в Энергоатоме, которое назвали "Мидас". 11 ноября НАБУ и САП объявили о подозрении семерым фигурантам.
- В тот же день представитель государства в наблюдательном совете Энергоатома Тимофей Милованов сообщил об отставке. Причиной, по его словам, стала неспособность коллегиального органа обеспечить "адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании".
- Через полтора часа после этого Свириденко сообщила, что Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что новый наблюдательный совет Энергоатома должен помочь расследовать факты коррупции.
- 12 ноября на полный аудит Энергоатома Кабмин дал 90 рабочих дней.
