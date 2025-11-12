Правительство срочно отстранило вице-президента Энергоатома и ряд работников – Свириденко

Юлия Свириденко (Фото: t.me/svyrydenkoy)

Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления НАЭК Энергоатом Якоба Хартмута. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Решение было принято на основании материалов, полученных от Национального антикоррупционного бюро.

Кроме этого, временно исполняющему обязанности председателя правления Кабмин поручил отстранить главного консультанта президента Энергоатома Дмитрия Басова – ему уже сообщили о подозрении. Также отстранен еще ряд сотрудников, причастность которых к совершению преступлений сейчас проверяют правоохранители. А именно:

→ директора по финансам и бюджетированию;

→ директора по правовому обеспечению;

→ руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

"Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать расследованию в отношении этих лиц", – отметила Свириденко.