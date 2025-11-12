Уряд терміново відсторонив віцепрезидента Енергоатому та низку працівників – Свириденко
Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління НАЕК Енергоатом Якоба Хартмута. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Рішення було ухвалене на підставі матеріалів, отриманих від Національного антикорупційного бюро.
Окрім цього, тимчасовому виконувачу обовʼязків голови правління Кабмін доручив відсторонити головного консультанта президента Енергоатому Дмитра Басова – йому вже повідомили про підозру. Також усунено ще низку працівників, причетність яких до вчинення злочинів наразі перевіряють правоохоронці. А саме:
→ директора з фінансів та бюджетування;
→ директора з правового забезпечення;
→ керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".
"Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідуванні щодо цих осіб", – зазначила Свириденко.
- 10 листопада НАБУ провело 70 обшуків, зокрема у співвласника ТОВ "Квартал 95" Тімура Міндіча, до яких були залучені всі детективи бюро, у справі про корупцію в Енергоатомі, яку назвали "Мідас". 11 листопада НАБУ і САП оголосили про підозру сімом фігурантам.
- Того ж дня представник держави у наглядовій раді Енергоатому Тимофій Милованов повідомив про відставку. Причиною, за його словами, стала нездатність колегіального органу забезпечити "адекватну реакцію на ситуацію, що склалася навколо компанії".
- Через півтори години після цього Свириденко повідомила, що Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому.
- Віцепремʼєр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що нова наглядова рада Енергоатому має допомогти розслідувати факти корупції.
- 12 листопада на повний аудит Енергоатому Кабмін дав 90 робочих днів.
