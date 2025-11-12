Уряд терміново відсторонив віцепрезидента Енергоатому та низку працівників – Свириденко

Правоохоронці перевіряють причетність відсторонених осіб до корупційної схеми в Енергоатомі

Юлія Свириденко (Фото: t.me/svyrydenkoy)

Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління НАЕК Енергоатом Якоба Хартмута. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Рішення було ухвалене на підставі матеріалів, отриманих від Національного антикорупційного бюро.

Окрім цього, тимчасовому виконувачу обовʼязків голови правління Кабмін доручив відсторонити головного консультанта президента Енергоатому Дмитра Басова – йому вже повідомили про підозру. Також усунено ще низку працівників, причетність яких до вчинення злочинів наразі перевіряють правоохоронці. А саме:

→ директора з фінансів та бюджетування;

→ директора з правового забезпечення;

→ керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

"Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідуванні щодо цих осіб", – зазначила Свириденко.