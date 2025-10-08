Правозащитники HRW призвали Таджикистан не пускать Путина в страну из-за ордера МУС
Международная неправительственная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде российскому диктатору Владимиру Путину или арестовать его в случае прибытия в страну, ссылаясь на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении HRW.
Правозащитники отметили, что если Таджикистан будет приветствовать Путина, он продемонстрирует "полное пренебрежение к страданиям жертв преступлений российских войск в Украине и к собственным обязательствам как члена МУС".
В организации напомнили, что Таджикистан, который присоединился к МУС в 2002 году, обязан сотрудничать с судом, включая арест разыскиваемых лиц на своей территории.
"Таджикистан нарушит это обязательство, если позволит Путину въехать в страну без ареста. Игнорирование этого обязательства станет нарушением учредительного договора МУС", – заявляет HRW.
Организация также отметила, что тесные экономические и дипломатические связи Таджикистана с Россией не защитили "таджикских трудовых мигрантов в России от эскалации ксенофобских преследований, произвольных арестов и депортаций".
По данным пропагандистских медиа, Путин планирует посетить Таджикистан 9 октября для участия в саммите "Россия-Центральная Азия" и заседании СНГ.
- Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина.
- Научный сотрудник King's College London Марк Эллис в интервью LIGA.net рассказывал, что Путина можно привлечь к ответственности и как во время его президентства, так и после того, как он покинет свой пост.
