Правозащитники HRW призвали Таджикистан не пускать Путина в страну из-за ордера МУС

Международная неправительственная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде российскому диктатору Владимиру Путину или арестовать его в случае прибытия в страну, ссылаясь на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении HRW.

Правозащитники отметили, что если Таджикистан будет приветствовать Путина, он продемонстрирует "полное пренебрежение к страданиям жертв преступлений российских войск в Украине и к собственным обязательствам как члена МУС".

В организации напомнили, что Таджикистан, который присоединился к МУС в 2002 году, обязан сотрудничать с судом, включая арест разыскиваемых лиц на своей территории.

"Таджикистан нарушит это обязательство, если позволит Путину въехать в страну без ареста. Игнорирование этого обязательства станет нарушением учредительного договора МУС", – заявляет HRW.

Организация также отметила, что тесные экономические и дипломатические связи Таджикистана с Россией не защитили "таджикских трудовых мигрантов в России от эскалации ксенофобских преследований, произвольных арестов и депортаций".

По данным пропагандистских медиа, Путин планирует посетить Таджикистан 9 октября для участия в саммите "Россия-Центральная Азия" и заседании СНГ.