Путина может судить не только Международный суд – эксперт рассказал, о чем еще идет речь

У спецтрибунала нет полномочий судить Путина во время президентства, но как только он потеряет власть, его можно привлечь к ответственности

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российского диктатора Владимира Путина можно привлечь к ответственности и как во время его президентства, так и после того, как он покинет свой пост. Механизмы для этого есть, рассказал LIGA.net исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и научный сотрудник King's College London Марк Эллис в интервью "Правосудие не гарантирует справедливости. Международный адвокат о преступлениях россиян и судах над ними".

По его словам, есть многоуровневая система правосудия, которая сочетает национальные и международные механизмы. И это не уникально для Украины – большинство преступлений против человечности преследуют на национальном уровне.

"В Украине 99% судебных процессов за военные преступления будут происходить в национальных судах, поэтому так важно укреплять потенциал Украины", – сказал доктор Эллис.

Он отметил, что на международном уровне юрисдикцию привлечь Путина к ответственности имеет Международный уголовный суд, который в 2023 году выдал ордер на его арест. Это учреждение не признает иммунитета любого президента, а значит может принять меры против Путина, даже если тот остается на посту.

По словам доктора Эллиса, параллельно с этим другие государства могут применять универсальную юрисдикцию в отношении российских подозреваемых, но не в отношении президентов или высокопоставленных чиновников.

Также он напомнил о предложенном специальном трибунале, который сосредоточится исключительно на преступлении агрессии, нацелившись на высших политических и военных деятелей.

"Хотя он не может выдать ордер на арест Путина, пока тот находится в должности, он может проводить расследование, готовить обвинительные акты и быть готовым к судебному разбирательству, когда Путин больше не будет иметь официального иммунитета", – подчеркнул доктор Эллис.

Он подтвердил, что это похоже на сетку, которая создана, чтобы не дать военным преступникам избежать наказания за свои преступления.

"Это и есть цель – создать достаточно сильную систему ответственности, чтобы те, кто несет ответственность за жестокие преступления против Украины, не избежали правосудия", – резюмировал эксперт.