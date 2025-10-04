Путина может судить не только Международный суд – эксперт рассказал, о чем еще идет речь
Российского диктатора Владимира Путина можно привлечь к ответственности и как во время его президентства, так и после того, как он покинет свой пост. Механизмы для этого есть, рассказал LIGA.net исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и научный сотрудник King's College London Марк Эллис в интервью "Правосудие не гарантирует справедливости. Международный адвокат о преступлениях россиян и судах над ними".
По его словам, есть многоуровневая система правосудия, которая сочетает национальные и международные механизмы. И это не уникально для Украины – большинство преступлений против человечности преследуют на национальном уровне.
"В Украине 99% судебных процессов за военные преступления будут происходить в национальных судах, поэтому так важно укреплять потенциал Украины", – сказал доктор Эллис.
Он отметил, что на международном уровне юрисдикцию привлечь Путина к ответственности имеет Международный уголовный суд, который в 2023 году выдал ордер на его арест. Это учреждение не признает иммунитета любого президента, а значит может принять меры против Путина, даже если тот остается на посту.
По словам доктора Эллиса, параллельно с этим другие государства могут применять универсальную юрисдикцию в отношении российских подозреваемых, но не в отношении президентов или высокопоставленных чиновников.
Также он напомнил о предложенном специальном трибунале, который сосредоточится исключительно на преступлении агрессии, нацелившись на высших политических и военных деятелей.
"Хотя он не может выдать ордер на арест Путина, пока тот находится в должности, он может проводить расследование, готовить обвинительные акты и быть готовым к судебному разбирательству, когда Путин больше не будет иметь официального иммунитета", – подчеркнул доктор Эллис.
Он подтвердил, что это похоже на сетку, которая создана, чтобы не дать военным преступникам избежать наказания за свои преступления.
"Это и есть цель – создать достаточно сильную систему ответственности, чтобы те, кто несет ответственность за жестокие преступления против Украины, не избежали правосудия", – резюмировал эксперт.
- В мае 2025 года в Совете Европы поддержали создание спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины. Этот процесс поручили возглавить генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе.
- Доказательства того, что россияне совершают военные преступления, задокументируют правоохранители. В частности, 1 сентября Кадыров получил подозрение от СБУ за приказы расстреливать и использовать пленных как "живой щит".
- 24 сентября военные обнародовали перехват, как командир приказал солдатам РФ "пустить всех в расход". Оккупанты расстреляли родителей и взяли их дочь в заложники во время штурма.
