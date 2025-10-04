Путіна може судити не тільки Міжнародний суд – експерт розповів, про які установи йдеться

У спецтрибунала немає повноважень судити Путіна під час президентства, але щойно він втратить владу, його можна притягнути до відповідальності

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російського диктатора Володимира Путіна можна притягнути до відповідальності і як під час його президентства, так і після того, як він залишить свій пост. Механізми для цього є, розповів LIGA.net виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів і науковий співробітник King’s College London Марк Елліс в інтерв'ю "Правосуддя не гарантує справедливості. Міжнародний адвокат про злочини росіян і суди над ними".

За його словами, є багаторівнева система правосуддя, яка поєднує національні та міжнародні механізми. І це не унікальне для України – більшість злочинів проти людяності переслідують на національному рівні.

"В Україні 99% судових процесів за воєнні злочини відбуватимуться в національних судах, тому так важливо зміцнювати потенціал України", – сказав доктор Елліс.

Він зазначив, що на міжнародному рівні юрисдикцію притягнути Путіна до відповідальності має Міжнародний кримінальний суд, який у 2023 році видав ордер на його арешт. Ця установа не визнає імунітету будь-якого президента, а отже може вжити заходів проти Путіна, навіть якщо той залишається на посаді.

За словами доктора Елліса, паралельно з цим інші держави можуть застосовувати універсальну юрисдикцію до російських підозрюваних, але не до президентів чи високопосадовців.

Також він нагадав про запропонований спеціальний трибунал, який зосередиться виключно на злочині агресії, націлившись на вищих політичних і військових діячів.

"Хоча він не може видати ордер на арешт Путіна, поки той перебуває на посаді, він може проводити розслідування, готувати обвинувальні акти й бути готовим до судового розгляду, коли Путін більше не матиме офіційного імунітету", – наголосив доктор Елліс.

Він підтвердив, що це схоже на сітку, яка створена, щоб не дати військовим злочинцям уникнути покарання за свої злочини.

"Це і є мета – створити достатньо сильну систему відповідальності, щоб ті, хто несе відповідальність за жорстокі злочини проти України, не уникнули правосуддя", – резюмував експерт.