Правозахисники HRW закликали Таджикистан не пускати Путіна в країну через ордер МКС
Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в'їзді російському диктатору Володимиру Путіну або заарештувати його у разі прибуття до країни, посилаючись на ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це йдеться в заяві HRW.
Правозахисники наголосили, якщо Таджикистан вітатиме Путіна, він продемонструє "повну зневагу до страждань жертв злочинів російських військ в Україні та до власних зобов’язань як члена МКС".
В організації нагадали, що Таджикистан, який приєднався до МКС у 2002 році, зобов'язаний співпрацювати з судом, також і щодо арешту осіб, які розшукуються, на своїй території.
"Таджикистан порушить це зобов'язання, якщо дозволить Путіну в'їхати в країну без арешту. Ігнорування цього зобов'язання стане порушенням установчого договору МКС", – заявляє HRW.
Організація також зауважила, що тісні економічні й дипломатичні зв'язки Таджикистану з Росією не захистили "таджицьких трудових мігрантів у Росії від ескалації ксенофобських переслідувань, довільних арештів і депортацій".
За даними пропагандистських медіа, Путін планує відвідати Таджикистан 9 жовтня для участі у саміті "Росія-Центральна Азія" та засіданні СНД.
- Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна.
- Науковий співробітник King’s College London Марк Елліс в інтервʼю LIGA.net розповідав, що Путіна можна притягнути до відповідальності як під час його президентства, так і після того, як він залишить свій пост.
