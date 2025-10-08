Правозахисники HRW закликали Таджикистан не пускати Путіна в країну через ордер МКС

Диктатор планує відвідати Таджикистан 9 жовтня для участі у саміті "Росія-Центральна Азія" та засіданні СНД

Володимир Путін (Фото: EPA)

Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в'їзді російському диктатору Володимиру Путіну або заарештувати його у разі прибуття до країни, посилаючись на ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це йдеться в заяві HRW.

Правозахисники наголосили, якщо Таджикистан вітатиме Путіна, він продемонструє "повну зневагу до страждань жертв злочинів російських військ в Україні та до власних зобов’язань як члена МКС".

В організації нагадали, що Таджикистан, який приєднався до МКС у 2002 році, зобов'язаний співпрацювати з судом, також і щодо арешту осіб, які розшукуються, на своїй території.

"Таджикистан порушить це зобов'язання, якщо дозволить Путіну в'їхати в країну без арешту. Ігнорування цього зобов'язання стане порушенням установчого договору МКС", – заявляє HRW.

Організація також зауважила, що тісні економічні й дипломатичні зв'язки Таджикистану з Росією не захистили "таджицьких трудових мігрантів у Росії від ескалації ксенофобських переслідувань, довільних арештів і депортацій".

За даними пропагандистських медіа, Путін планує відвідати Таджикистан 9 жовтня для участі у саміті "Росія-Центральна Азія" та засіданні СНД.