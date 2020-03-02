Глава Слуги народа: Нужно системно пересмотреть, что делает правительство

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Вопросы к правительству о том, почему, несмотря на поддержку населением курса президента Владимира Зеленского, люди не чувствуют системных реформ и улучшения благосостояния, зададут в Верховной Раде во время внеочередного заседания в среду, 4 марта. Об этом сообщил председатель партии Слуга народа, нардеп Александр Корниенко во время согласительного совещания парламента.

По его словам, курс Зеленского выбрало 73% населения, он был подтвержден на парламентских выборах и доверие к нему сохраняется, но люди не чувствуют этого "в карманах", "в платежках" и "в системных реформах".

Также Корниенко подчеркнул, что в связи с ситуацией с безопасностью в мире, связанной с коронавирусом и возможным финансовым кризисом, нужно институционально и системно пересмотреть, что должно делать правительство. Кабмин должен превратиться в штаб по устранению этих угроз, заявил Корниенко.

Также, по его словам, пересмотра и реформирования требуют отдельные направления работы правительства. В частности, речь идет об укрупнении министерств, которое "до конца не сработало", и о возможном возвращении к Министерству промышленной политике.

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