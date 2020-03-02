Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава Слуги народа: Нужно системно пересмотреть, что делает правительство

Глава Слуги народа: Нужно системно пересмотреть, что делает правительство - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.03.2020, 13:00

Александр Корниенко критикует правительство: люди не чувствуют реформ, хотя поддержка Владимира Зеленского сохраняется

Вопросы к правительству о том, почему, несмотря на поддержку населением курса президента Владимира Зеленского, люди не чувствуют системных реформ и улучшения благосостояния, зададут в Верховной Раде во время внеочередного заседания в среду, 4 марта. Об этом сообщил председатель партии Слуга народа, нардеп Александр Корниенко во время согласительного совещания парламента.

По его словам, курс Зеленского выбрало 73% населения, он был подтвержден на парламентских выборах и доверие к нему сохраняется, но люди не чувствуют этого "в карманах", "в платежках" и "в системных реформах".

Также Корниенко подчеркнул, что в связи с ситуацией с безопасностью в мире, связанной с коронавирусом и возможным финансовым кризисом, нужно институционально и системно пересмотреть, что должно делать правительство. Кабмин должен превратиться в штаб по устранению этих угроз, заявил Корниенко.

Также, по его словам, пересмотра и реформирования требуют отдельные направления работы правительства. В частности, речь идет об укрупнении министерств, которое "до конца не сработало", и о возможном возвращении к Министерству промышленной политике.

Читайте также: Тигипко вместо Гончарука. Правда ли это и кто из министров готовится на выход

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
верховная рада кабмин реформа Александр Корниенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 