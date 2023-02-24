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Представитель РФ в ООН устроил обструкцию минуты молчания памяти убитых оккупантами

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 21:50
Представитель РФ в ООН устроил обструкцию минуты молчания памяти убитых оккупантами - Фото
Василий Небензя (фото - EPA)

Во время заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя устроил обструкцию во время минуты молчания в память о погибших из-за российской агрессии.

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После того как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил участникам заседания Совета безопасности ООН почтить минутой молчания память погибших из-за российской агрессии, представитель России не стал вставать и, не дожидаясь окончания траурной паузы, потребовал предоставить ему слово.

Получив разрешение выступить, Небензя сказал, что делегация РФ почтит память "всех жертв начиная с 2014 года", и только после этого встал.

  • 6 декабря 2022 года во время в выступлении на Совбезе Небензя заявил, что РФ "готова к дипломатическому урегулированию", после чего сбежал с заседания.
  • 23 февраля 2023 года Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию с призывом к России остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины. Резолюция также закрепляет основные положения предложенной Украиной "формулы мира".

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Сергій Бережний
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Василий Небензя совбез оон совет безопасности оон дмитрий кулеба минута молчания
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