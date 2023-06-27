Представитель Украины при Евросоюзе о настроениях там: Рассматривают распад России
Представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов в эфире Радио Свобода заявил, что в ЕС следили за попыткой вооруженного переворота внутри России, продолжительное время рассматривая сценарий распада страны-агрессора.
"Я бы не сказал, что ЕС просто наблюдал за этим кризисом. Конечно, осуществлялся интенсивный диалог, в том числе с руководством Украины", – сказал он.
По словам Ченцова, в Евросоюзе длительное время обсуждают сценарии действий государств-членов союза в случае, если Россия распадется.
Дипломат заверил, что европейским союзникам, понимающим Россию и то, в чем истина этой войны, видят в мятеже главаря группы Вагнера Евгения Пригожина признак "слабости России".
"Это деградация российского общества, российского государства, повлекшая эту военную агрессию. И сейчас тот ветер, который посеяла Российская Федерация и ее руководство, в виде уже бури возвращается в саму Россию", – добавил Ченцов.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти события показывают "слабость" и "хрупкость" российского режима, но не стоит недооценивать РФ.
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