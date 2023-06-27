Представитель Украины при Евросоюзе о настроениях там: Рассматривают распад России

Представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов в эфире Радио Свобода заявил, что в ЕС следили за попыткой вооруженного переворота внутри России, продолжительное время рассматривая сценарий распада страны-агрессора.

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"Я бы не сказал, что ЕС просто наблюдал за этим кризисом. Конечно, осуществлялся интенсивный диалог, в том числе с руководством Украины", – сказал он.

По словам Ченцова, в Евросоюзе длительное время обсуждают сценарии действий государств-членов союза в случае, если Россия распадется.

Дипломат заверил, что европейским союзникам, понимающим Россию и то, в чем истина этой войны, видят в мятеже главаря группы Вагнера Евгения Пригожина признак "слабости России".

"Это деградация российского общества, российского государства, повлекшая эту военную агрессию. И сейчас тот ветер, который посеяла Российская Федерация и ее руководство, в виде уже бури возвращается в саму Россию", – добавил Ченцов.

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