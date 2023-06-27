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Представник України при Євросоюзі про настрої там: Розглядають розпад Росії

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 10:45
Представник України при Євросоюзі про настрої там: Розглядають розпад Росії - Фото
Всеволод Ченцов (Фото: Facebook)

Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов в ефірі Радіо Свобода заявив, що у ЄС слідкували за спробою збройного перевороту всередині Росії, тривалий час розглядаючи сценарій розпаду країни-агресорки.

"Я не сказав би, що ЄС просто спостерігав за цією кризою. Звичайно, здійснювався інтенсивний діалог, зокрема з керівництвом України", – сказав він.

За словами Ченцова, в Євросоюзі тривалий час обговорюють сценарії дій держав-членів союзу у випадку, якщо Росія розпадеться.

Дипломат запевнив, що європейським союзникам, які розуміють Росію та те, в чому істина цієї війни, бачать у заколоті ватажка групи Вагнера Євгена Пригожина ознаку "слабкості Росії".

"Це деградація російського суспільства, російської держави, що мало наслідком цю військову агресію. І зараз той вітер, який посіяла Російська Федерація і її керівництво, у вигляді вже бурі повертається в саму Росію", – додав Ченцов.

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Мілана Головань
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