Представник України при Євросоюзі про настрої там: Розглядають розпад Росії
Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов в ефірі Радіо Свобода заявив, що у ЄС слідкували за спробою збройного перевороту всередині Росії, тривалий час розглядаючи сценарій розпаду країни-агресорки.
"Я не сказав би, що ЄС просто спостерігав за цією кризою. Звичайно, здійснювався інтенсивний діалог, зокрема з керівництвом України", – сказав він.
За словами Ченцова, в Євросоюзі тривалий час обговорюють сценарії дій держав-членів союзу у випадку, якщо Росія розпадеться.
Дипломат запевнив, що європейським союзникам, які розуміють Росію та те, в чому істина цієї війни, бачать у заколоті ватажка групи Вагнера Євгена Пригожина ознаку "слабкості Росії".
"Це деградація російського суспільства, російської держави, що мало наслідком цю військову агресію. І зараз той вітер, який посіяла Російська Федерація і її керівництво, у вигляді вже бурі повертається в саму Росію", – додав Ченцов.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці події показують "слабкість" та "крихкість" російського режиму, але не варто недооцінювати РФ.
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