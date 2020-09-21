Представители Нацкорпуса пришли на съезд ОПЗЖ, вмешалась полиция: фото, видео
По информации полиции, во время собрания представителей одной из политических партий между двумя группами граждан произошли незначительные стычки
Сегодня, 21 сентября, в поселке Совиньон под Одессой проходила конференция членов ОПЗЖ. К месту мероприятия пришли участники Нацкорпуса. Между ними произошел конфликт. Вмешались полицейские, которые "пригласили" в участок около полусотни человек, сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
По информации полиции, "во время собрания представителей одной из политических партий, которые происходили на территории оздоровительного комплекса в Совиньоне, между двумя группами граждан произошли незначительные стычки. Благодаря своевременному вмешательству полицейских конфликт был прекращен".
Там добавили, что для дачи объяснений в отделение пригласили около полусотни участников инцидента.
Отмечается, что полицейские изъяли газовые баллончики, ножи, телескопические дубинки. Решается вопрос о внесении сведений в реестр по статье о ношении, изготовлении, ремонте или сбыте холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил о попытке представителей Нацкорпуса сорвать партийную конференцию областной парторганизации ОПЗЖ в Одессе – об этом сообщается на сайте партии.
На сайте Национального корпуса говорится, что "благодаря тому, что Нацкорпус и патриотические организации блокировали съезд, приехали правоохранительные органы и обыскали боевиков Кивы. В результате были найдены охотничьи ружья и перцовый баллончики. Оружие у титушек изъяли, а их самих посадили на автобусы в сопровождении полиции и увезли".
Видео содержит нецензурные высказывания
- 27 августа в Харьковской области обстреляли автобус с активистами организации депутата Кивы, два человека были ранены. Кива обвинил в нападении Нацкорпус. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что нападавшие были задержаны.
- В тот же день дело переквалифицировали в покушение на убийство.
- 29 августа шестерых подозреваемых в нападении на сторонников ОПЗЖ суд отправил в СИЗО.
- 30 августа 16 подозреваемых взяли под стражу на 60 дней.
Читайте также: Не так припарковались. В Киеве произошла перестрелка между Нацкорпусом и сторонниками Кивы
Комментарии