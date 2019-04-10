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10.04.2019, 17:33

Представители VADA ждут Зеленского в Олимпийском на анализы

Представители VADA ждут Зеленского в Олимпийском на анализы - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

А в это время под офисом кандидата к сдаче анализов его призывают активисты Автомайдана

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Представители Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) ожидают кандидата в президенты Владимира Зеленского в НСК Олимпийский для сдачи анализов на наркотики и алкоголь.

Об этом сказала представитель VADA на брифинге для журналистов после завершения процедуры сдачи анализов президентом Петром Порошенко.

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На вопрос журналиста, ожидают ли эксперты приезда Зеленского, представитель VADA ответила утвердительно, сообщив, что эксперты будут ждать в НСК Олимпийский до 18:00.

Ранее Владимир Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сегодня, 10 апреля, посетить медпункт на НСК Олимпийский для сдачи анализов на наркотики офицерам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Порошенко согласился. В штабе Зеленского 8 апреля заявили, что он не будет сдавать анализы WADA. Сейчас под его офисом проходит акция Автомайдана, активисты которого требуют, чтобы кандидат сдал анализы специалистам VADA. 

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, анализы, VADA
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