МВД о смерти мэра Кривого Рога: Предварительно самоубийство, были злоупотребления в городе
По предварительной версии следствия, мэр Кривого Рога Константин Павлов совершил самоубийство, один из внешних факторов – злоупотребления в бюджете города. Об этом заявил в интервью Интерфакс-Украина министр внутренних дел Денис Монастырский.
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По словам главы МВД, смерть мэра – это всегда политизация, однако давления на следствие нет, и полиция даст информацию о причинах происшествия в ближайшее время.
"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", – заявил Монастырский.
Министр отметил, что это был один из моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал бумаги. "В данном случае – мэр", – добавил Монастырский.
- 15 августа Палов был найден мертвым на пороге собственного дома. Следствие рассматривает три версии его смерти.
- Секретарь горсовета от Слуги народа Александр Котляр отказался временно возглавлять Кривой Рог, за что позже был клеймен "предателем" и исключен из СН. Он сложил мандат.
- И.о. мэра Кривого Рога стал Юрий Вилкул, управлявший городом с 2010 по 2020 год.
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