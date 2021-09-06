МВД о смерти мэра Кривого Рога: Предварительно самоубийство, были злоупотребления в городе

По предварительной версии следствия, мэр Кривого Рога Константин Павлов совершил самоубийство, один из внешних факторов – злоупотребления в бюджете города. Об этом заявил в интервью Интерфакс-Украина министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По словам главы МВД, смерть мэра – это всегда политизация, однако давления на следствие нет, и полиция даст информацию о причинах происшествия в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", – заявил Монастырский.

Министр отметил, что это был один из моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал бумаги. "В данном случае – мэр", – добавил Монастырский.

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Марк Сировой

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