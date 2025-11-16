Прекращение огня в Украине и мирные переговоры маловероятны до весны – президент Финляндии

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Прекращение огня в Украине маловероятно до весны, а Европа не должна прекращать помощь Киеву, несмотря на дело "Мидас" о коррупционном скандале. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press на военной базе к северу от Хельсинки.

"Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году. Было бы хорошо что-то предпринять к марту", – сказал он.

Стубб отметил, что Европе понадобится выносливость и стойкость, чтобы пережить зиму на фоне гибридных атак России по всему континенту. Также, как утверждается, он использует свои хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отстаивать интересы Украины.

"Я могу объяснить президенту Трампу, через что прошла Финляндия, как я вижу ситуацию на поле боя, или как нужно вести себя с Путиным. И если он примет хотя бы одну из десяти идей, это уже будет хорошо", – сказал финский президент.

Также он рассказал в интервью, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо быстро разобраться с коррупционным скандалом внутри страны, так как инцидент на руку России. Вместе с тем Стубб призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.