ЕС отреагировал на "пленки Миндича": Борьба с коррупцией – ключевой фактор для вступления

Евросоюз уделяет особое внимание сфере борьбы с коррупцией, заявили в ЕК на фоне нового расследования в Украине

Европейская комиссия заявила, что операция украинских антикоррупционных ведомств "Мидас" доказала, что эти институции работают, акцентировав, что непрерывные усилия в борьбе с коррупцией являются ключевым требованием для интеграции в Евросоюз. Об этом рассказали главный пресс-секретарь ЕК Паула Пиньйо и пресс-секретарь по вопросам расширения Гийом Мерсье, передает газета The Guardian.

"Я считаю, что действительно важно подчеркнуть, что [эти] расследования, которые проводятся в Украине, показывают, что антикоррупционные [меры] работают, а институты существуют именно для борьбы с этим. И это, очевидно, та сфера, которой мы уделяем особое внимание – также в контексте процесса вступления в ЕС", – заявила Пиньо.

В то же время Мерсье отметил, что это расследование показывает, что антикоррупционные органы в Украине существуют и функционируют: "Борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет общую позицию по этому вопросу".

"Позвольте подчеркнуть, что борьба с коррупцией является ключевым фактором для вступления страны в ЕС, она требует постоянных усилий для обеспечения сильного потенциала в противостоянии коррупции и соблюдении верховенства права", – добавил чиновник.

Тем временем глава европейской дипломатии Кайя Каллас назвала этот коррупционный скандал "чрезвычайно досадным" и призвала власти страны быстро и решительно расследовать дело.