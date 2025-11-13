ЕС отреагировал на "пленки Миндича": Борьба с коррупцией – ключевой фактор для вступления
Европейская комиссия заявила, что операция украинских антикоррупционных ведомств "Мидас" доказала, что эти институции работают, акцентировав, что непрерывные усилия в борьбе с коррупцией являются ключевым требованием для интеграции в Евросоюз. Об этом рассказали главный пресс-секретарь ЕК Паула Пиньйо и пресс-секретарь по вопросам расширения Гийом Мерсье, передает газета The Guardian.
"Я считаю, что действительно важно подчеркнуть, что [эти] расследования, которые проводятся в Украине, показывают, что антикоррупционные [меры] работают, а институты существуют именно для борьбы с этим. И это, очевидно, та сфера, которой мы уделяем особое внимание – также в контексте процесса вступления в ЕС", – заявила Пиньо.
В то же время Мерсье отметил, что это расследование показывает, что антикоррупционные органы в Украине существуют и функционируют: "Борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет общую позицию по этому вопросу".
"Позвольте подчеркнуть, что борьба с коррупцией является ключевым фактором для вступления страны в ЕС, она требует постоянных усилий для обеспечения сильного потенциала в противостоянии коррупции и соблюдении верховенства права", – добавил чиновник.
Тем временем глава европейской дипломатии Кайя Каллас назвала этот коррупционный скандал "чрезвычайно досадным" и призвала власти страны быстро и решительно расследовать дело.
- Накануне глава МИД Сибига заявил европейским партнерам, что причастны к коррупционным схемам будут привлечены к ответственности.
- Сейчас последствиями операции "Мидас" стали отставка двух министров, которую парламент собирается утвердить на следующей неделе, и введение санкций СНБО против двух подозреваемых – Миндича и Цукермана. Также Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома, на полный аудит госкомпании дали 90 дней.
- Подробнее о деле так называемых "пленок Миндича" читайте в тексте LIGA.net.
