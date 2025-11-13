У Брюсселі відреагували на "плівки Міндіча": Боротьба з корупцією – ключовий фактор для вступу до ЄС
Європейська комісія заявила, що операція українських антикорупційних відомств "Мідас" довела, що ці інституції працюють, акцентувавши, що безперервні зусилля у боротьбі з корупцією є ключовою вимогою для інтеграції до Євросоюзу. Про це розповіли головна речниця ЄК Паула Піньйо та прессекретар з питань розширення Гійом Мерсьє, передає газета The Guardian.
"Я вважаю, що дійсно важливо підкреслити, що [ці] розслідування, які проводяться в Україні, показують, що антикорупційні [заходи] працюють, а інституції існують саме для боротьби з цим. І це, очевидно, та сфера, якій ми приділяємо особливу увагу – також у контексті процесу вступу до ЄС", – заявила Піньйо.
Водночас Мерсьє зазначив, що це розслідування показує, що антикорупційні органи в Україні існують і функціонують: "Боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета розширення, що визначає загальну позицію з цього питання".
"Дозвольте підкреслити, що боротьба з корупцією є ключовим фактором для вступу країни до ЄС, вона вимагає постійних зусиль для забезпечення сильного потенціалу в протистоянні корупції та дотриманні верховенства права", – додав чиновник.
Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас назвала цей корупційний скандал "надзвичайно прикрим" і закликала владу країни швидко й рішуче розслідувати справу.
- Напередодні глава МЗС Сибіга заявив європейським партнерам, що причетні до корупційних схем будуть притягнуті до відповідальності.
- Наразі наслідками операції "Мідас" стали відставка двох міністрів, яку парламент збирається затвердити наступного тижня, й запровадження санкцій РНБО проти двох підозрюваних – Міндіча та Цукермана. Також Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому, на повний аудит держкомпанії дали 90 днів.
